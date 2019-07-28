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Паводок в Иркутской области
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Путин после парада в Петербурге пообщался с иркутскими семьями, пострадавшими от паводка

Гости поделились своими впечатлениями от увиденного и поблагодарили за приглашение на парад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области, которые в качестве гостей приехали на торжества по случаю Дня ВМФ.

По окончании смотра президент подошел к трибуне, с которой семьи смотрели парад, и немного поговорил с детьми и их родителями. Среди гостей был шестилетний Матвей Сафронов, с которым президент беседовал во время поездки в пострадавший от наводнения Тулун 19 июля.

"Понравилось? Не устали?" - поинтересовался Путин.

Гости поделились впечатлениями от увиденного, поблагодарили за приглашение на парад.

"Заеду к вам", - пообещал на прощание президент.

Попрощавшись с иркутскими семьями, Путин прошел вдоль трибун со зрителями, поздравляя их с праздником.

Затем глава государства пообщался с петербуржцами и гостями города. В сопровождении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Путин прошелся по Адмиралтейской набережной. Зрители парада приветствовали президента и поздравляли его с праздником.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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