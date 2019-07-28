В МВД уточнили число участников крестного хода "новой церкви" Украины

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Около 15 тыс. человек приняли участие в крестном ходе по случаю Дня Крещения Руси, организованном неканонической Православной церковью Украины (ПЦУ). Об этом в воскресенье сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"В религиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. верующих. Правопорядок обеспечивали до 2 тыс. правоохранителей, - приводит его слова пресс-служба ведомства. - Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка".

Со своей стороны, глава ПЦУ митрополит Епифаний уточнил, что в шествии приняли участие "около 50 архиереев и 1,5 тыс. священнослужителей". Первоначально ПЦУ анонсировала участие в мероприятии не менее 20 тыс. верующих, однако, по оценкам очевидцев, перед началом шествия на Софийской площади собралось не более 2 тыс. человек.

Отдельно праздновал крещение Руси раскольнический Киевский патриархат, который в 1992 году отделился от РПЦ, а 2019 году после недолгого союза порвал и с ПЦУ. Во Владимирском соборе литургию совершил глава "патриархата" Филарет, после этого прошел немногочисленный крестный ход вокруг собора.

Крестный ход к празднику 27 июля также провела каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В нем приняли участие около 300 тыс. верующих.