Фестиваль экстремальных игр "Экстрим Крым" в 2020 году выйдет за границы полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Экстрим Крым 2019", который прошел с 15 по 25 июля в селе Оленевка, намерены в 2020 году провести первые Extreme Russia World Games. Об этом сообщил ТАСС председатель правления Федерации экстремальных видов спорта Республики Константин Выдыш.

"Мировые экстремальные игры в 2020 году пройдут в России. [Вопрос организации] прорабатывается с губернаторами Калининграда, Крыма и Владивостока", - рассказал Выдыш.

Как уточнил Выдыш, предполагается, что в июне 2020 года экстремальные игры пройдут в Калининграде, в июле - в Крыму, а в августе отправятся во Владивосток. Кроме того, уже в конце лета этого года в Доброграде Владимирской области запланирован однодневный экстрим-уикенд, в рамках которого пройдут соревнования в скейт-парке, турниры по паркуру, дрон-рейсингу и брейк-дансу.

Закрывшийся на этой неделе экстремальный фестиваль в самой западной точке Крыма объединил представителей различных современных субкультур, увлекающихся кайтбордингом, виндсерфингом, яхтингом, SUP-серфингом, каякингом и другими водными видами спорта.

Фестиваль "Экстрим Крым" проходил на Тарханкутском полуострове в Карджинской бухте уже в шестой раз. По предварительным подсчетам, только в этом году его посетили более 14 тыс. туристов из 15 стран.