Nikkei: All Nippon Airways будет выполнять рейсы из Токио во Владивосток с марта 2020 года

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Один из главных японских авиаперевозчиков All Nippon Airways (ANA) начнет выполнять регулярные рейсы из Токио во Владивосток с марта 2020 года. Об этом сообщила в понедельник газета Nikkei.

Компания планирует осуществлять несколько обратных рейсов в неделю из аэропорта Нарита в 80 км от Токио. Для них будут использоваться небольшие самолеты вместимостью не более 200 пассажиров.

Отмечается, что основной причиной для запуска нового маршрута стал рост туристического потока между Россией и Японией, а также укрепление сотрудничества в области экономики. Сейчас во Владивостоке свою деятельность ведут около 50 японских компаний.

В мае руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российская сторона ведет переговоры с ANA о запуске в 2020 году двух регулярных рейсов, которые свяжут Токио с Москвой и Владивостоком.

В настоящее время между столицами двух стран ежедневные рейсы совершает только "Аэрофлот". Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) осуществляет четыре рейса в неделю. Во Владивосток японские авиакомпании в настоящее время не летают.