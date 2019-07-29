Митрополит Амфилохий: Константинополю нужно договориться с Москвой для преодоления раскола

"Сегодня единственное, что бы мог сделать Константинополь - это набраться сил, поскольку это нелегко для него, и созвать всеправославный собор, договориться с Московским патриархатом и найти какое-то решение, чтобы преодолеть раскол внутри церкви. Я думаю, что это единственное, что можно сделать", - заявил митрополит.

БЕЛГРАД, 29 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Константинопольский патриархат должен созвать всеправославный собор и договориться с Русской православной церковью, чтобы преодолеть раскол в православии. Об этом в интервью ТАСС заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

По его словам, решение о передаче томоса новой церковной структуре на Украине нанесло серьезный ущерб Константинопольскому патриархату. "Это большой ущерб для Константинопольского патриархата. Все конференции епископов, которые проходили в мире раньше, практически приостановлены - и в Латинской Америке, и в Европе. Константинополь и сам видит, что ничего умного не сделал, не только в отношении России, но и всего православия. Это трагическая история", - считает один из иерархов Сербской православной церкви (СПЦ).

"Это духовно нездоровые люди, и этот Денисенко, и Епифаний. И большим грехом Константинопольского патриархата стало избрание его [Епифания] митрополитом, это большой грех в отношении всего православия, а не только Русской православной церкви. Это создало такую вражду внутри православной церкви, какой еще не бывало. Ни одна поместная церковь это (создание так называемой Православной церкви Украины, ПЦУ) так и не признала", - напомнил митрополит.

"Я уверен, что то, что было сделано на Украине, было сделано под давлением США и Европы. Константинопольский патриархат имеет 2 тыс. верующих в Турции, Фанар (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция константинопольского патриарха - прим. ТАСС) как птичье гнездо прилепился к горе. Они в катастрофическом положении, но такими действиями они рушат свои основы", - считает один из самых авторитетных иерархов СПЦ.

Кризис православия на Украине

На данный момент на территории Украины действует лишь одна каноническая православная церковь - Украинская православная церковь Московского патриархата. Однако руководство страны с момента прихода к власти после государственного переворота в феврале 2014 года активно продвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Патриарх Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал самое активное участие в создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, получив в ПЦУ лишь звание почетного патриарха и пост главы Киевской епархии, стал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания. Он также заявил о восстановлении деятельности Киевского патриархата, хотя после создания ПЦУ он должен был быть распущен. ПЦУ 24 июня провела Синод, на котором приняла решение о потере Филаретом "канонических прав и обязанностей, связанных с управлением Киевской епархией".

2 июля стало известно, что УПЦ КП обратилась в суд с просьбой отменить решение Министерства культуры Украины об отмене регистрации устава церкви.