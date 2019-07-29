Жителям десяти пострадавших от паводка сел в Приамурье досрочно выплатят пенсии

"Сегодня, 29 июля, отделение Пенсионного фонда по Амурской области досрочно профинансировало выплату пенсий жителям десяти амурских поселков, пострадавших от паводка, четырех районов области <...> На этих территориях проживают 1705 пенсионеров", - говорится в сообщении.

Как уточняется, к моменту введения в регионе режима ЧС из-за паводка, все пенсии за июль пенсионный фонд профинансировал по графику и в полном объеме. Неполученных в связи со сложной ситуацией в регионе выплат нет. В течение действия режима ЧС выплата пенсий будет осуществляться по отдельному графику, согласованному с Почтой России, чтобы предотвратить риски неполучения пенсий или несвоевременной доставки.

Также на сайте регионального правительства размещена информация о том, что Пенсионный фонд оказывает помощь пострадавшим от паводка в регионе. В частности, организована работа телефонов горячей линии территориальных органов ПФР, при необходимости будет обеспечен выезд мобильных клиентских служб в пострадавшие населенные пункты и места временного пребывания эвакуированного населения для организации помощи гражданам.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. По оперативной информации, размещенной в понедельник на сайте регионального правительства, подтопленными паводком в Приамурье остаются около 650 домов в восьми районах области, без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов. Из подтопленных населенных пунктов Приамурья эвакуировали 1356 человек, в том числе 476 детей. В пунктах временного размещения остановились 487 человек, из них 173 ребенка, у родственников - 869 человек, из них 303 ребенка.