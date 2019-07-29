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В Канаде девять месяцев не могут найти человека, выигравшего в лотерею $45,7 млн

Если победитель не объявится в течение трех месяцев, то выигрыш аннулируют

ОТТАВА, 29 июля. /ТАСС/. Победитель национальной лотереи Канады Lotto Max, еще в октябре 2018 года выигравший главный приз - 60 млн канадских долларов (на тот момент $45,7 млн), до сих пор не явился за деньгами. Об этом сообщил телеканал CTV.

Организаторы надеются, что в течение ближайших трех месяцев человек, купивший выигрышный билет в Эдмонтоне (провинция Альберта), все же объявится, иначе выигрыш будет аннулирован. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо в течение 12 месяцев предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

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