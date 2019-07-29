В Германии "зеленые" предложили лишить авиакомпании субсидий

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Немецкие "зеленые" предложили в целях защиты климата стимулировать железнодорожные пассажирские перевозки путем отмены субсидий для авиакомпаний. Об этом сообщил в опубликованном в понедельник интервью в газете Die Welt зампред парламентской фракции "зеленых" Оливер Кришер. В пользу аналогичных мер высказались и в других партиях.

По его словам, поездом ездить по Германии далеко не всегда удобно и дешево. "Неудивительно, что люди выбирают самолеты. Мы хотим это изменить, отменив субсидии на перелеты", - сказал он. Кришер также напомнил, что многие региональные аэропорты существуют себе в убыток и покрывают дефицит лишь за счет государственных вливаний.

Политик полагает, что если отменить льготы для гражданской авиации, то высвободится много денег, которые можно направить на расширение и улучшение железнодорожной сети, повышение комфорта при перевозках. "Услуги железной дороги должны стать выгоднее и привлекательнее", - заявил Кришер. По его словам, пассажиры не должны тратить на дорогу больше четырех часов, тогда цели удастся добиться.

Другие предложения

Представитель Христианско-социального союза, премьер-министр земли Бавария Маркус Зедер в интервью газете Welt am Sonntag предложил снизить цены на билеты на поезд - для этого, по его словам, "из стоимости нужно по возможности вычитать налог на добавленную стоимость". Его однопартиец и министр транспорта ФРГ Андреас Шойер еще весной предлагал найти способы сделать услуги железных дорог более дешевыми. Предполагается, что инициативы ХСС войдут в пакет мер по защите климата, который может быть принят правительством 20 сентября.

Сопредседатель Левой партии Катя Кипинг призвала изменить правила оформления командировок для госслужащих. Сейчас им покупают самые дешевые билеты из возможных, и таковыми чаще всего являются авиабилеты. По данным Министерства внутренних дел, для перелетов по стране в 2018 году для официальных лиц было забронировано 229,1 тыс. билетов. Киппинг считает, что чиновникам следует передвигаться исключительно поездами в целях защиты окружающей среды.

Контекст

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn имеет в Германии не лучшую репутацию из-за постоянных задержек в расписании и частых поломок подвижного состава. По последним данным за июнь, около 30% поездов прибывали в пункты назначения с опозданием в шесть или более минут. Если брать первое полугодие, то опоздали 22,8% составов. При этом поезда значительно экологичнее самолетов - к примеру, на маршруте из Берлина в Бонн уровень выбросов углекислого газа от одного перелета будет больше в пять раз.

Deutsche Bahn - акционерное общество со 100-процентным государственным участием. Концерн был образован в 1994 году путем слияния двух железнодорожных операторов ФРГ и бывшей ГДР. Сейчас является одним из крупнейших железнодорожных концернов в Европе, располагая сетью дорог в 33,5 тыс. км. С января по июнь 2019 года поездами дальнего следования воспользовались 71,8 млн человек.

В ближайшие 10 лет Deutsche Bahn намерен потратить €86 млрд на модернизацию железнодорожной сети. Как сообщила газета Stuttgarter Zeitung, оператор хочет до 2024 года нанять 100 тыс. сотрудников - машинистов, проводников, ремонтников и диспетчеров.