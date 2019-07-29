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Супруг Инны Чуриковой сообщил, что актриса скоро вернется домой из больницы

Режиссер Глеб Панфилов также добавил, что артистка чувствует себя лучше

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", чувствует себя лучше и в скором времени планирует выписаться из больницы. Об этом в понедельник сообщил ТАСС супруг актрисы, режиссер Глеб Панфилов.

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"Она себя чувствует лучше и в скором времени планирует выписаться, я надеюсь, что так и будет. Надеюсь, что в ближайшие дни она вернется домой", - сказал собеседник агентства.

Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Он рассказал ТАСС, что 18 июля Чурикова была госпитализирована после падения.

Теги
РоссияЧурикова, Инна МихайловнаПанфилов, Глеб Анатольевич
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