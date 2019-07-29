"Атомфлот" проведет тематический рейс на Северный полюс для одаренных школьников

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Рейс на Северный полюс для одаренных школьников из регионов России, посвященный 60-летию атомного ледокольного флота, будет проведен с 13 по 22 августа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе "Атомфлота".

"Экипаж атомного ледокола "50 лет Победы" ФГУП "Атомфлот" обеспечит проведение тематического рейса на Северный полюс, посвященного 60-летию атомного ледокольного флота. К вершине планеты отправятся 68 детей, представляющих разные регионы России и различные организации", - сообщает пресс-служба.

Среди участников будут делегаты от Российского движения школьников, образовательного центра "Сириус", проекта "Школа Росатома", сети информационных центров по атомной энергии и других организаций. Школьники в ходе рейса узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, проблемах сохранения Арктики.

Образовательные и игровые мероприятия на борту атомного ледокола продлятся в течение всего рейса. Школьникам предстоит решать нестандартные задачи в инженерно-экономической игре и олимпиаде, проявить свои вокальные, танцевальные и актерские таланты. Также их ждут мастер-классы, работа с метаязыками, встречи с известными медийным персонами.

Итогом творческой работы участников экспедиции и педагогов станет флешмоб на Северном полюсе, который будет придуман на судне. В игровых, образовательных и творческих форматах своим опытом с детьми поделятся телеведущий Валдис Пельш, который вместе со съемочной группой на ледоколе будет снимать новый документальный фильм, известный балетмейстер и танцор Николай Цискаридзе, народная артистка РФ Елена Яковлева, блогер Руслан Усачев и другие известные люди. Кроме того, съемочная группа создаст клип на песню, которую выберут сами участники рейса.