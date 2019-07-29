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Новая система обращения с ТКО

Единороссы готовы внести поправки в законы для обеспечения честных тарифов на вывоз мусора

Как отметил глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, первые итоги реформы подведут к концу года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты-единороссы в конце года подведут первые итоги реформы системы по обращению с отходами и при необходимости скорректируют законодательство, чтобы обеспечить справедливые тарифы на вывоз мусора. Об этом в понедельник заявил глава думской фракции "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

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"Объективно мы видим, что даже там, где тарифы установлены экономически обоснованно, качество оказываемых услуг не только не улучшилось, но и ухудшилось: мусорные баки и территория вокруг них завалена, вывоз производится плохо", - отметил Неверов, чьи слова приводит пресс-служба фракции.

По его словам, "жители сельских территорий обращают внимание на то, что количество отходов в деревне по сравнению с городом существенно ниже, однако тарифы устанавливаются на таком же уровне, как в крупных городах региона".

"Поэтому мы считаем необходимым по итогам календарного года подвести первые итоги реформы и, если потребуется, предложить изменения на законодательном уровне", - заключил Неверов.

В начале июля президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России проверить обоснованность изменения тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и при необходимости принять меры, чтобы не допустить существенного и непропорционального роста цен.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичРоссия"Единая Россия"Новая система обращения с ТКО
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