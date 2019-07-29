Участниками конкурса эффективных управленцев в Астрахани станут более 7,5 тыс. человек

АСТРАХАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Участниками конкурса "Губернаторский резерв", который впервые пройдет в Астраханской области по аналогии со всероссийским проектом "Лидеры России", станут более 7,5 тыс. человек из 54 регионов России, прием заявок на участие в нем завершился, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Конкурс "Губернаторский резерв" в июне объявил врио губернатора области Игорь Бабушкин. Планируется, что победители проекта в перспективе могут быть приглашены на руководящие должности. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посещая в июле Астрахань, отмечала, что региону необходима "полная перезагрузка" управляющей команды.

"Завершился этап регистрации и сбора заявок, также конкурсанты написали эссе, в которых поделились своими мыслями и идеями относительно развития региона. Всего на участие в конкурсе подали заявки 7 тыс. 793 человека из 54 субъектов РФ. Около 70% - жители и выходцы из Астраханской области", - уточнили в пресс-службе.

Среди конкурсантов - представители различных специальностей, в том числе ученые, работники здравоохранения и образования, экономисты, юристы, предприниматели и государственные служащие. Все они пройдут дистанционное тестирование, направленное на оценку быстроты и эффективного принятия решения в ситуации дефицита времени. В финал выйдут около 200 человек, а победителями, которых объявят в сентябре, станут всего 50.

Председатель наблюдательного совета конкурса Ольга Башкина обратила внимание, что уже на этапе рассмотрения эссе конкурсанты поделились идеями, которые вполне могли бы стать основой новых программ и проектов по развитию региона. В свою очередь заместитель руководителя блока оценочных мероприятий Калимат Мантаева заметила, что проигравших в конкурсе не будет - "у каждого участника будет возможность получить обратную связь с конкретными рекомендациями, как развиваться дальше".

В "Губернаторском резерве" могут участвовать управленцы в возрасте от 18 до 45 лет с высшим образованием - жители региона или те люди, которые готовы вернуться или переехать в Астраханскую область, чтобы внести свой вклад в ее развитие. В конкурсе будут применены методики оценки, которые уже показали свою эффективность во время проекта "Лидеры России". Конкурс проходит при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".