Росприроднадзор возбудил дело на чиновников Петербурга за строительство жилья на свалке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) возбудил административное дело в отношении чиновников администрации Невского района Санкт-Петербурга за то, что они не ликвидировали свалку отходов и допустили на ней строительство жилья. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента.

"Департамент Росприроднадзора по СЗФО проводит административное расследование в отношении администрации Невского района Санкт-Петербурга по факту невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающего качественное состояние земель (часть 2 статьи 8.7 КоАП РФ)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В департаменте отметили, что в так называемом жилом квартале "СУН-16" (расшифровывается как "Севернее улицы Новоселов") вблизи Дальневосточного проспекта ведется активное строительство, однако в советское время на месте стройки была свалка. Чиновники администрации обязаны были устранить ее, однако, по данным ведомства, в 2017, 2018 и текущем году никаких мероприятий по уборке отходов администрация не планировала.

В ведомстве отметили, что ранее департамент уже предупреждал чиновников о необходимости ликвидировать свалку на участке, однако они не исполнили предписание ведомства. Сейчас специалисты собрали пробы грунта на месте строительства для того, чтобы установить их класс опасности.

Квартал "СУН-16" ограничен Дальневосточным проспектом, улицей Еремеева, а также улицей Зольной и Складской. В квартале находятся жилые комплексы Rio, "Складская", "Легенда" и другие. В комплексах есть как коммерческие помещения, так и жилая недвижимость, в том числе, по данным Росприроднадзора, социальное жилье.