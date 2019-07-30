Япония по ошибке вывезла из России останки, не принадлежащие японским военнопленным

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии пришло к выводу, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японским военнопленным, которые скончались на территории СССР после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Мы ознакомились с докладом экспертов: либо переданные останки, согласно сделанным тестам ДНК, не принадлежат японцам, либо высока вероятность того, что они не принадлежат японцам. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния намерено провести консультации [с РФ] для установления принадлежности останков", - сказал он.

Телеканал NHK провел расследование и выяснил, что речь идет об останках, вероятно, 16 человек. В 2014 году они были вывезены из села Боржигантай Забайкальского края РФ, где, предположительно, находился лагерь с военнопленными из Японии. Для этого на место тогда прибыла японская делегация, которая, используя российские карты и свидетельства местных жителей, установила вероятное место захоронения японских военнопленных. В составе делегации не было эксперта по ДНК, который мог бы там же провести предварительную экспертизу. Кроме того, само место захоронения расположено на кладбище, где в основном покоятся умершие местные жители.

После взятия анализов было установлено, что останки не принадлежат японцам. С момента установления ошибки прошло около года, и, как выяснил NHK, правительство скрыло этот факт, а сами останки так и не были возвращены российской стороне.

После капитуляции Токио во Второй мировой войне СССР по договоренности с союзниками разоружил и принял на северо-востоке Китая, севере Кореи, на Сахалине и Курилах около 600 тыс. японских военнослужащих. Они были направлены в лагеря, располагавшиеся преимущественно на территории Советского Союза, а также Монголии. По подсчетам правительства Японии, там умерли примерно 55 тыс. человек, причем останки 33 тыс. из них по-прежнему находятся на территории бывшего СССР и Монголии.