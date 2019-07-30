Суды Москвы получили еще 75 административных дел после несанкционированной акции 27 июля

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Еще 75 дел об административных правонарушениях, возбужденных после несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, поступили в московские суды. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В московские суды поступили еще 75 административных дел, на понедельник их количество составляло 203 дела, сегодня - 278, это административные материалы в связи с событиями 27 июля в центре Москвы", - сказала представитель суда.

В минувшую субботу сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1000 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.