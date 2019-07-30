Кабмин предложил изменить штрафы за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект, согласно которому штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта обязаны будут платить только собственники этих машин. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Действующие нормы Кодекса об административных нарушениях (КоАП) предусматривают, что ответственность за нарушение норм перевозки грузов, включая отсутствие разрешения на движение с превышением допустимой массы, может лечь как на водителя грузовика, так и на ответственных за перевозку лиц, юридических лиц, а также на собственника машины.

Как в свою очередь отмечается в постановлении Конституционного суда от 18 января 2019 года, управление транспортным средством водителем на основании трудового договора с собственником не свидетельствует о переходе к водителю прав на владение грузовиком. Даже если сам водитель нарушил требования закона касательно перевозки грузов, то риски все равно несет работодатель.

Согласно пояснительным материалам, предложенный законопроект "устраняет дифференциацию штрафов и устраняет разницу в штрафах, начисленных водителю и юридическому лицу". "Более того, предлагаемый размер административного штрафа соответствует минимальному установленному в настоящее время штрафу для юридических лиц", - говорится в тексте.

Поправками предлагается изменить шесть пунктов соответствующей статьи КоАП, в которой идет речь о сверхнормативном превышении габаритов или нагрузке на ось грузовиков. В частности, предлагается установить, что движение грузовика с превышением допустимых габаритов на величину не более 10 см либо с превышением допустимой массы транспортного средства на величину более 2%, но не более 10% без специального разрешения повлечет для собственника штраф в размере 100 тыс. рублей. Это минимальная санкция, предусмотренная инициативой. Максимальный штраф в размере 400 тыс. рублей полагается за превышение допустимых габаритов грузовика на величину более 50 см без специального разрешения либо за превышение допустимой массы на величину более 50%.

"В редакции законопроекта административная ответственность наступает в едином размере вне зависимости от формы собственности на транспортное средство и способа фиксации соответствующего административного правонарушения", - говорится в пояснительных материалах.