Суд арестовал Гудкова на 30 суток за повторное нарушение порядка организации митинга

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову, признав его виновным в повторном нарушении правил организации и проведении митинга 14 июля. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Гудкова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга") и назначить ему 30 суток административного ареста", - огласил постановление судья.

Согласно данным протокола об административном правонарушении в отношении Гудкова, 14 июля в центре Москвы прошло массовое и несогласованное с органами исполнительной власти мероприятие. На своей странице в Twitter Гудков, добровольно приняв на себя функции организатора мероприятия, разместил призывы к участию неопределенного круга лиц в несогласованной акции, говорится в протоколе.

По словам адвоката обвиняемого, в материалах административного дела нет доказательств того, что страница принадлежит лично Гудкову. "В Сети есть несколько аккаунтов, принадлежащих Дмитрию", - отметила защитник, попросив суд закрыть производство по делу за отсутствием причастности к преступлению. Она добавила, что во время задержания ее подзащитного и изъятия у него телефона на странице Гудкова в Twitter выходили публикации от третьих лиц.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришло около тысячи человек. Участники митинга собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице.

При этом судебное заседание по обвинению Гудкова по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении") назначено в Коптевском районном суде на 14:00 мск 31 июля. Речь идет о тексте, размещенном на странице Гудкова в Facebook, касающемся несанкционированного митинга в Москве 27 июля.