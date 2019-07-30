Калининградский зоопарк выпустил в море двух спасенных тюленей

КАЛИНИНГРАД, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники Калининградского зоопарка во вторник выпустили в море двух спасенных весной 2019 года балтийских тюленей. Прошедшие лечение и реабилитацию в зоосаде животные возвращены в естественную среду, сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Выпуск тюленей в Балтийское море прошел на заповедной Куршской косе при поддержке сотрудников одноименного национального парка. Животных чипировали, введя под кожу чип с идентификационным номером, по которому можно определить их происхождение", - рассказала она, заметив, что разрешение на возвращение животных в естественную среду обитания накануне выдал Росприроднадзор.

Один из тюленей - "мальчик" примерно месячного возраста, со множественными кусанными ранами и истощенный, был найден 3 апреля на пляже у приморского поселка Отрадное. Второго, также с ранами передней конечности, обнаружили отдыхающие на пляже в поселке Янтарном 11 апреля.

"Оба животных прошли обследование, лечение и реабилитацию. Специалисты зоопарка учили их самостоятельно добывать пищу, сведя к минимуму контакт с человеком", - отметила Михайлова. На реабилитации в Калининградском зоопарке остаются еще два балтийских тюленя: самка, найденная на Куршской косе, и самец из Балтийска. Их тоже готовят к выпуску в Балтийское море в ближайшее время.

Средствами на лечение и реабилитацию тюленей-найденышей помогли неравнодушными посетителями зоопарка. Сумма пожертвований превысила 171 тыс. рублей, из которых почти 147,4 тыс. рублей ушли на корм, ветеринарные услуги и медикаменты этим двум животным. Оставшиеся средства пойдут на приобретение корма тюленям, живущим в Калининградском зоопарке. В нем сейчас живут четыре взрослых тюленя, также найденных на побережье, но возвращение в природу их невозможно вследствие перенесенных травм и болезней, которые не позволили бы им выжить в море.

Калининградский зоопарк - один из трех исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга). Располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был основан немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. На сегодня он занимает территорию в 16,7 га, в его коллекции насчитывается свыше 2300 животных более 300 видов, в том числе - редких. Балтийский тюлень, в частности, занесен в Международную Красную книгу.