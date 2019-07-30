На Ставрополье не хватает почти 1,5 тыс. медицинских работников

ПЯТИГОРСК, 30 июля. /ТАСС/. В Ставропольском крае на данный момент не хватает около 1,5 тыс. медицинских специалистов, сообщила пресс-служба главы региона во вторник. Кадровый дефицит в отрасли планируется практически полностью сократить в рамках нацпроекта "Здравоохранение" к концу 2024 года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе краевого Минздрава.

"Сегодня врач - одна из самых востребованных профессий. Насущная потребность в медицине края сегодня составляет почти 1,5 тыс. специалистов", - цитирует пресс-служба слова губернатора края Владимира Владимирова.

По данным пресс-службы главы региона, в частности, данную проблему помогает решить программа целевого приема, которая реализуется в медицинском вузе края уже шестой год. Она призвана помочь преодолеть дефицит профессиональных кадров в здравоохранении Ставрополья. Согласно программе, выпускники ставропольских школ поступают на бюджетные места и по окончании обучения должны отработать по специальности не менее 3 лет в родном городе или селе.

"За 5 лет по программе целевого приема в Ставропольской государственной медицинской академии прошли обучение 1 тыс. 116 человек. В этом году на бюджетные места университета принято 208 студентов. Ежегодно около 200 специалистов, прошедших обучение в рамках целевого приема, направляются работать в учреждения здравоохранения Ставропольского края", - отмечается в сообщении.

Сократить дефицит

В пресс-службе Минздрава края агентству сообщили, что в рамках нацпроетка "Здравоохранение" к концу 2024 года планируется до 95% сократить кадровый дефицит в медицинских организациях региона, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

"Целевое обучение - это хорошая забытая практика распределения выпускников вузов. Для отрасли здравоохранения сегодня это, пожалуй, единственная возможность восполнить кадровый дефицит, зародившийся в 90-е годы прошлого века и затянувшийся до настоящего времени. Благодаря целевому обучению в 2018 году в медучреждения края трудоустроились 243 выпускника Ставропольского государственного медицинского университета и около 700 выпускников медицинских колледжей. Сегодняшние выпускники проходят аккредитацию, и их тоже ждут в первичном звене здравоохранения", - сказал ТАСС министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров.

По его словам, министерство старается привлечь к программе молодежь из разных уголков края. "Мы заинтересованы в том, чтобы на целевом обучении были студенты со всех уголков Ставропольского края, потому что они вернуться работать в свои родные населенные пункты, а возвращаться домой всегда приятно и радостно. Только отработав 3 года в первичном звене, они смогут выбрать узкую специализацию. Но главное - для каждого есть работа", - добавил министр.

Специалистов для отрасли в регионе в основном готовит Ставропольский государственный медицинский университет. В структуре вуза - четыре факультета базового образования, в которых проходят обучение более 4,5 тыс. будущих специалистов.

Потребность в специалистах

По прогнозу потребности работодателей Ставропольского края в кадрах на долгосрочную перспективу до 2026 года, который во вторник сообщила пресс-служба Минтруда региона, среди специалистов и служащих будут востребованы инженеры, учителя, медицинские работники, а именно: врач скорой медицинской помощи, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, врач-акушер-гинеколог; медицинские сестры широкого профиля, по физиотерапии, процедурного кабинета; фельдшеры, фармацевты.

"Наибольшую потребность в кадрах будут испытывать организации здравоохранения - 18,9%, образования - 17,4%, сельского хозяйства - 11,1%, культуры и спорта - 14,5%, обрабатывающих производств - 8,9%, оптовой и розничной торговли - 7,9% от общей потребности в кадрах в крае. В территориальном разрезе наибольший спрос на рабочую силу прогнозируется в городах Ставрополе, Кисловодске, городских округах Новоалександровском, Георгиевском, Петровском, Ипатовском, муниципальных районах Буденновском, Кочубеевском и Курском. Всего в мониторинге потребностей в кадрах приняли участие около 3,6 тыс. организаций", - говорится в сообщении.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.