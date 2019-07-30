Власти: квоты в вузы необходимы 53 пострадавшим в теракте в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 июля. /ТАСС/. Заявления на получение квот при поступлении в вузы подали 53 человека из числа пострадавших в теракте в 2004 году в школе №1 Беслана. Об этом сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заместителю руководителя аппарата правительства Российской Федерации Анатолию Кириенко, говорится на сайте главы и правительства республики.

"Один из вопросов касался предоставления квот на получение высшего образования гражданам, пострадавшим в результате теракта в первой бесланской школе 1-3 сентября 2004 года. Всего заявления на получение высшего образования подали 53 человека, из них по программам бакалавриата и специалитета - 22, магистратуры - 24, ординатуры - 7", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки республики, пострадавшими признаны участники торжественной линейки, во время которой начался захват в школе Беслана. Среди них были не только школьники, но и дети дошкольного возраста.

Из 53 пострадавших на учебу в республиканских вузах претендуют 29 человек, в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов - 24.

Анатолий Кириенко дал протокольные поручения профильным ведомствам тщательно проработать данный вопрос и до 10 августа представить варианты решения.

Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева оказать помощь в обеспечении квотами при поступлении в вузы детей, пострадавших в результате террористического акта 1-3 сентября 2004 года в бесланской школе.

Теракт в Беслане

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.