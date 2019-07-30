Полиция пообещала оперативно реагировать в случае провокаций на акции 3 августа в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Столичные полицейские будут оперативно реагировать на нарушения порядка и провокации на несогласованном митинге 3 августа. Об этом ТАСС заявили во вторник в пресс-службе московского главка МВД.

"В связи с поступающей информацией о возможных нарушениях общественного порядка при проведении этой акции и провокациях (в частности, возможно использование аэрозолей раздражающего действия, пиротехники и т. д.) ГУ МВД России по Москве предупреждает его [митинга] организаторов и возможных участников о необходимости соблюдения закона. Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан", - сообщили в полиции.