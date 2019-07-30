На Камчатке выявлены два подпольных цеха по переработке лосося

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Два подпольных цеха по переработке лосося выявлены на востоке Камчатки, сообщила в среду пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району.

"Сотрудниками погрануправления, прокуратуры и Росрыболовства в райцентре Усть-Камчатск выявлены два подпольных цеха, а также немаркированная продукция. Изъято 140 кг икорной продукции и более семи тонн рыбопродукции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ущерб водным биоресурсам превысил 63 млн рублей, добавили в погрануправлении.