{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX

Решение авиакомпании будет действовать до 8 января 2020 года

ОТТАВА, 31 июля. /ТАСС/. Канадская авиакомпания Air Canada продлила решение об отмене всех полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News.

Ранее аналогичный запрет действовал до 1 августа. По данным телеканала, авиакомпания уже завершила процесс корректировки расписания полетов, которые до этого осуществлялись на самолетах Boeing 737 MAX.

В начале марта Канада приостановила полеты Boeing 737 MAX. Три канадские авиакомпании Air Canada, West jet и Sunwing эксплуатируют 41 Boeing 737 Max, в парке Air Canada 24 таких лайнера.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Теги
Канада
На Камчатке выявлены два подпольных цеха по переработке лосося
По предварительным данным, ущерб водным биоресурсам превысил 63 млн рублей
Читать полностью