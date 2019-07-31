Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX

ОТТАВА, 31 июля. /ТАСС/. Канадская авиакомпания Air Canada продлила решение об отмене всех полетов на самолетах Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года. Об этом во вторник сообщил телеканал Global News.

Ранее аналогичный запрет действовал до 1 августа. По данным телеканала, авиакомпания уже завершила процесс корректировки расписания полетов, которые до этого осуществлялись на самолетах Boeing 737 MAX.

В начале марта Канада приостановила полеты Boeing 737 MAX. Три канадские авиакомпании Air Canada, West jet и Sunwing эксплуатируют 41 Boeing 737 Max, в парке Air Canada 24 таких лайнера.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.