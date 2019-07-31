Власти Сент-Китс и Невис намерены легализовать употребление марихуаны

ГАВАНА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Сент-Китс и Невис Тимоти Харрис представил во вторник поправки в законодательство, направленные на декриминализацию и регулирование использования марихуаны в медицинских, религиозных и рекреационных целях. Об этом сообщает местная газета Observer.

Для изучения общественного мнения по данному вопросу была создана специальная комиссия, в которую вошли представители министерства здравоохранения страны. Позже Верховный суд постановил, что некоторые законодательные запреты на употребление каннабиса не соответствуют ряду положений конституции.

Харрис также обещал оказать "особую поддержку" местным жителям, заинтересованным в выращивании и торговле марихуаной "в рамках закона". Парламентарии пока не вынесли решения по этому вопросу.