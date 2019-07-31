Главный онколог Минздрава РФ поддержал введение премий за выявление рака на профосмотре

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний у пациентов, проходящих диспансеризацию или профосмотр, поможет выявлять такие болезни на ранних стадиях. Такое мнение высказал ТАСС главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

С соответствующей инициативой выступил ранее Минздрав. Согласно проекту постановления правительства, зарегистрированному министерством, за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден, планируется платить 1 тыс. рублей - по 500 рублей ответственному за организацию обследования и назначившему диагностику.

"Любые действия, направленные на стимулирование ранней диагностики рака, мы должны приветствовать, помня, что именно она является главным оружием против рака. Чем раньше выявим, тем больше шансов на успех. Так что если к этой борьбе подключаются и врачи общей практики, специалисты, которые встречают вас в поликлинике во время профилактического осмотра, - хирурги, отоларингологи, дерматологи, стоматологи, гинекологи, урологи, и проявляют онконастороженность, шансов найти и обезвредить эту болезнь становится еще больше. Поэтому стимулировать врачей за раннее выявление каждого случая онкологического заболевания, которое предлагает Минздрав, - это хорошая инициатива", - считает Каприн.

Дополнительный стимул

По его словам, у медперсонала появится стимул привлекать людей на профосмотры и диспансеризацию в условиях, когда человек отказывается от прохождения обследований, а у врача нет времени его уговаривать. "[Стимул] лишний раз самому [врачу] или через медсестру напомнить пациентам прийти на осмотр. И проявить навыки онконастороженности <...>. Насколько эффективно это сработает в целом по стране, покажет время", - сказал врач.

Такой опыт премирования есть и в других странах, а также в некоторых регионах России. Например, в Красноярском крае, Челябинской и Калужской областях врачам доплачивают при выявлении целого ряда социально значимых заболеваний, рассказал онколог.

В данном случае заинтересованность врачей в диагностике рака также положительно скажется и на статистике выявляемости. "Такой опыт есть у других стран, которые, используя рычаги финансового стимулирования онконастороженности, получили в итоге перераспределение удельного веса выявления поздних и ранних стадий рака в пользу последних. Метод апробирован, почему нам его не использовать?" - сказал собеседник агентства.

"На вопрос о достаточности суммы выплаты я бы сказал: важно, что государство обратило на это внимание, ведь выплаты участковым врачам и фельдшерам в нацпроекте "Здравоохранение" показали, насколько чутко медицинский персонал реагирует на участие государства в их судьбе и материальном благосостоянии. Это правильный посыл, - добавил Каприн. - Подозревать же медиков в каких-то возможных попытках поставить ложные диагнозы ради выгоды нет смысла, потому что это все проверяется и цена такой "ошибки" слишком высока".