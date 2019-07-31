Прокуроры помогли девяти жителям Приамурья доказать факт проживания в зоне подтопления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июля. /ТАСС/. Прокуроры помогли девяти пострадавшим от паводка жителям Амурской области доказать факт проживания в зоне подтопления, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

25 июля на территории Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка. По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в 10 районах подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуировали около 2,3 тыс. человек.

"Прокуроры Мазановского и Селемджинского районов провели вчера личные приемы эвакуированных граждан в пунктах временного размещения, приняли от них обращения. В этот же день были оперативно подготовлены и направлены в суд заявления об установлении юридических фактов проживания в зоне подтопления. Сегодня девять заявлений уже рассмотрены и удовлетворены судом", - сказали в пресс-службе.

Также там уточнили, что два заявления еще находятся на рассмотрении. Устанавливать факт проживания в зоне подтопления приходится людям, которые проживали в селах до паводка, не имея регистрации по месту жительства. "Эти обращения подаются в суд, чтобы граждане могли получить компенсационные выплаты в связи с утратой имущества. Исполнение судебных решений остается на контроле прокуроров", - отметили в пресс-службе.

Работники прокуратуры Амурской области ежедневно встречаются с жителями населенных пунктов, пострадавшими в результате паводка. Во время встреч с гражданами проводится информационно-разъяснительная работа, выясняются условия их нахождения в пунктах временного размещения. Граждане и сами начали обращаться к прокурору за помощью, на прием за два дня в районах пришли 18 человек. Граждан волнуют вопросы получения компенсационных выплат, порядка признания жилых помещений непригодными для проживания, получения пенсий в пунктах временного размещения. Каждый обратившийся получил подробное разъяснение, уточнили в прокуратуре.