Военные возвели защитную дамбу для борьбы с паводками в городе Свободном в Приамурье

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) возвели защитные гидротехнические сооружения в трех районах города Свободного Амурской области, в том числе дамбу в районе Суражевка. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ВВО.

"Возведена защитная дамба в районе улицы Чапаевская района Суражевка (г. Свободный), для этого насыпано 6500 куб. м грунта и уложено более 4500 мешков с песком. Из 650 мешков создано заградительное гидротехническое сооружение в районе базы артели "Спутник" (г. Свободный)", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие путевого батальона железнодорожных войск округа для повышения уровня дамбы в трех километрах от Свободного отсыпали около 3000 куб. м грунта, а для устранения брешей и промоин в гидротехническом сооружении засыпали порядка 3500 куб. м грунта.

Всего для борьбы с паводком в городе и его окрестностях привлечены около 150 военнослужащих, 40 единиц специальной техники, в частности самосвалы, бульдозеры и экскаваторы.

В ВВО напомнили, что командование округа приняло решение выделить подразделения железнодорожных войск округа для оказания помощи местному населению в борьбе с паводком на реке Зея по заявке губернатора Амурской области.

На прошлой неделе в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. По данным регионального правительства, подтопленными остаются 14 населенных пунктов, около 600 домов. Из подтопленных поселений эвакуировали около 2 тыс. человек, более 600 из них находятся в пунктах временного размещения.