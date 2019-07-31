Кубанский бизнесмен из "списка Титова" вернется в Россию после прекращения розыска

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. Кубанский предприниматель Александр Ярчук из так называемого списка Титова, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов, планирует вернуться в Россию в связи с прекращением уголовного преследования, после того как в стране прекратят вести в отношении него розыскные мероприятия, сообщил ТАСС в среду общественный представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере экстрадиции, депортации, федерального и международного розыска Дмитрий Григориади.

Ранее на сайте уполномоченного сообщалось, что следователи прекратили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Фирма "Гравитон" (Краснодарский край) Александра Ярчука, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов, в связи с тем, что долг, штрафы и пени были погашены, кроме того, Ярчук привлекался к уголовной ответственности впервые, то есть ранее не совершал каких-либо противоправных действий.

"Мы контактируем со всеми предпринимателями, обращающимися к уполномоченному в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Необходимо, чтобы были сняты розыскные процедуры, в том числе и в России, в рамках прекращенного уголовного преследования, человека должны убрать из всех баз. Когда будет понятно, что ему уже ничего не грозит, можно возвращаться в Россию, он планирует приехать. У нас были случаи, когда люди приезжали и попадали в неловкие ситуации, так, один бизнесмен вернулся в РФ после того, как в отношении него прекратили уголовное преследование, прошел практически год, неделю назад он позвонил и сообщил, что его задержали сотрудники ГИБДД, так как он все еще числится в розыскных базах", - сказал Григориади.

Он пояснил, что постановление о прекращении уголовного дела в отношении Ярчука имеется у него на руках, оно датировано первым июля 2019 года и подписано заместителем руководителя управления по расследованию особо важных дел МВД РФ.

"Это проблема системная: есть примечание к статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов") - если человек не судим, не привлекался ранее к уголовной ответственности и полностью погасил выставляемые требования, то в обязательном порядке уголовное преследование должно быть прекращено. Но у нас это не первое обращение, мы видим, что органы полиции не прекращают преследование и мотивируют это, например, тем, что человек скрылся, невозможностью идентифицировать человека, от которого поступило заявление, предлагают, чтобы человек приехал, был взят под арест, а потом в процессе разбирательств дело прекратят. Некоторые силовики говорят, что в законе указано, что необходимо прекратить уголовное преследование, но не указан срок. Мы собрали эти доводы и поставили вопрос перед Генеральной прокуратурой РФ, перед следственными органами о том, что необходимо устранить такое произвольное трактование и следовать строго букве закона", - резюмировал омбудсмен.

История вопроса

В 2015 году Ярчуку было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). По версии следствия, предприниматель завысил расходы возглавляемой им организации, тем самым уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль. После возбуждения дела Ярчук уехал в Австрию. В январе 2016 года он был объявлен в международный розыск, а в ноябре задержан в Вене и отпущен под залог, прокуратура РФ начала процедуру экстрадиции, однако в 2018 году австрийская сторона в экстрадиции отказала.

По данным на февраль 2019 года, сумма ущерба составляла более 960 млн рублей, однако все недоимки, пени и штрафы фирмы "Гравитон" были погашены в досудебном порядке. Правоохранительные органы не прекращали дело, ссылаясь на отсутствие практики прекращения уголовных дел в отсутствие обвиняемого. В результате в апреле 2019 года, находясь в Австрии, Ярчук обратился к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову, после чего он был внесен в "лондонский список".

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены на родине уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек.