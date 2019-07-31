Патриарх Кирилл связал широкое строительство храмов в России с возрождением православия

САРОВ /Нижегородская область/, 31 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл связал широкое строительство храмов в России с возрождением в стране православия. Об этом заявил в среду после освящения Успенского собора в Саровской пустыни.

"Храмы никогда не строятся по приказу сверху, храмы никогда не строятся просто так, потому что кому-то захотелось. Конечно, бывают инициаторы строительства, в том числе и во власти сущие, но храм поднимается тогда, когда его создание поддерживается молитвой, духовной силой благочестивого народа. Не было бы возрождения веры - не было бы этих замечательных строек, потому что храмы никому не были бы нужны. Храмы строятся и открываются именно потому, что они нужны народу, и это наш главный ответ храмоборцам, которые хотят обратить историю вспять, вернуть ее снова в 20-30-е годы, когда уничтожались храмы и когда запрещались внешние признаки всякой религиозности. Хотел бы сказать этим храмоборцам - не получится, потому что нельзя дважды вступить в один и тот же исторический процесс", - сказал патриарх Кирилл после освящения собора.

По его мнению, помешать процессу возрождения православия невозможно. "Сегодня другая страна, другой народ, и поэтому, пожалуйста, не мешайте нам. По сути, вы никогда не сможете помешать, но я бы сказал больше - себе не мешайте, не закрывайте для себя путь к Богу", - сказал патриарх во время проповеди.

Ранее в Екатеринбурге проходили акции протеста, связанные с выбором места строительства храма Святой Екатерины.

Визит патриарха в Нижегородскую митрополию

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Нижегородскую митрополию, в ходе которого был освящен Успенский собор, проходит 31 июля и 1 августа. 1 августа отмечается день обретения мощей преподобного Серафима Саровского. В этот день предстоятель Русской православной церкви совершит литургию на соборной площади Свято-Троицкого монастыря в селе Дивеево.

Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь был основан в 1706 году и закрыт в 1927 году. Монашеская жизнь была возобновлена в обители в 2006 году. Пустынь известна как место, где с 1778 по 1833 годы вел монашескую жизнь преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых русских православных подвижников и святых.

В Успенском соборе, освященном, по информации на сайте монастыря, в 1744 году, с 1903 года хранились мощи преподобного Серафима. После закрытия монастыря, в 1951 году, находившийся в аварийном состоянии храм был взорван. Восстановление Успенского собора началось в 2016 году.