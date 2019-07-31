Кузнецова призвала организаторов несанкционированных акций "оставить детей в покое"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой призвала организаторов несанкционированных акций не привлекать детей к участию в митингах.

"Снова несовершеннолетние на несанкционированном митинге [в ходе акции 27 июля в центре Москвы]. Уже не раз говорили: оставьте детей в покое! Неуправляемое движение, неясный маршрут, отсутствие элементарной безопасности - как при таких условиях можно обеспечить детям защиту? О чем думают те люди, которые не только не препятствуют, но и завлекают детей на несанкционированные шествия?" - приводит пресс-служба омбудсмена слова Кузнецовой.

Она подчеркнула, что для любого взрослого, независимо от политических взглядов, "дети - это свято, а их безопасность - незыблемая ценность". "Наши дети, молодые люди - активные, инициативные, им искренне хочется действовать, участвовать в жизни общества, это здорово! Но не надо манипуляций. Энергия должна быть направлена на саморазвитие, созидание, а не на удовлетворение чьих-то политических амбиций, тем более связанных с риском для здоровья, может, и жизни", - подчеркнула Кузнецова.

Она отметила, что родители в некоторых случаях даже не знают, что их дети участвуют в подобных мероприятиях. "В этот раз составили несколько административных протоколов. Но сейчас или мы просто смотрим на то, что некоторые используют детей в своих интересах и ждем беды, или все же у организаторов нелегальных политический флешмобов проснется понимание и ответственность хотя бы за детей", - подчеркнула Кузнецова.

СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве. Оно стало четвертым уголовным делом, возбужденным по факту митинга, ранее были возбуждены три уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). По данным следствия, накануне проведения митинга организаторы размещали в интернете призывы к участию в нем, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение на ряде улиц. Санкция ст. 212 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В общей сложности в ходе акции 27 июля в столице было задержано более 1 тыс. человек. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что 47 из них несовершеннолетние, в настоящий момент они переданы родителям.