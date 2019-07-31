Эксперты проверят образцы еды из спецприемника в Москве, где содержится Навальный

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Образцы еды из спецприемника столичной полиции, откуда был госпитализирован блогер Алексей Навальный, отправлены на экспертизу. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Вместе с членом СПЧ при президенте РФ Евой Меркачевой мы посетили в спецприемнике № 1 ГУ МВД России по Москве арестованных на митингах граждан, среди которых был и арестованный ранее Алексей Навальный. Он, как и другие арестанты, пожаловался на плохое питание, отметив, что раньше в спецприемнике была нормальная еда, а теперь, видимо, с появлением нового поставщика качество пищи резко ухудшилось", - сообщил Мельников.

По его словам, общественники действительно выявили большое количество нетронутой еды в камерах, где содержатся арестованные. "Администрация спецприемника пояснила нам в этой связи, что образцы пищи уже отправлены в санитарно-эпидемиологическую службу для проверки на соответствие нормативам", - отметил Мельников.

Ранее сообщалось, что Навальный был госпитализирован из спецприемника, а после оказания медицинской помощи отправлен обратно для дальнейшего отбытия административного ареста.

При этом общественники остались недовольны отказом руководства спецприемника позволить Навальному соблюдать предписанную врачом диету. "Запрет на предписанные продукты в спецприемнике нам объяснили тем, что они не входят в разрешенный перечень, а сама диета врачом лишь рекомендована и не является необходимостью. Мы считаем недопустимым запрещать исполнение рекомендаций врачей. Если в спецприемнике нет такой возможности, то нужно госпитализировать человека", - подчеркнул член ОНК.

В новость внесены изменения - (14:44 мск) - добавлены подробности.