Путин обсудил с врио главы Калмыкии проблемы обеспечения водой республики

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил помощи федеральных властей в обеспечении населения питьевой водой и при ремонте оросительных систем.

Хасиков обратил внимание на "самую главную проблему" Калмыкии - "потребление чистой воды населением". По словам врио главы Калмыкии, сейчас по федеральной программе "Чистая вода", которая реализуется в рамках нацпроекта "Экология", до 2024 года предусмотрено 624 млн рублей на решение этой проблемы. "Скажу честно и объективно: конечно, этих средств недостаточно. То есть на эти деньги мы сможем обеспечить [питьевой водой] только 25% населения", - заявил Хасиков.

Он отметил, что многие сети не ремонтировались с 1970-х годов, нет подготовительной системы и водоочистки. Врио главы республики обратился с просьбой "рассмотреть возможность поэтапно, на протяжении нескольких лет удовлетворить потребность" в обеспечении жителей водой. На его взгляд, уже предусмотренных денег будет недостаточно.

Хасиков подчеркнул, что еще одна острая проблема связана с обводнительно-оросительными системами, необходимыми для сельского хозяйства. Действующие в Калмыкии оросительные системы не ремонтировались "несколько десятков лет, они заиливаются, зарастают камышом". По мнению врио главы республики, в первую очередь требуется ремонт оросительных систем, которые расположены у основных фермерских хозяйств и племенных заводов.

Хасиков передал президенту письма по решению проблем с водой в республике.