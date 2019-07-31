Народного художника РФ Кокурина похоронили во Владимире

ТАСС, 31 июля. Прощание с народным художником России, последним из трех основателей владимирской школы живописи Валерием Кокуриным в среду прошло в соборе Княгининского монастыря во Владимире.

"Сегодня похоронили Валерия Кокурина, гения владимирской земли, проститься пришло много его поклонников, а мысленно - все, кто хоть раз видел его восхитительные картины", - сказал ТАСС член регионального отделения Союза художников Сергей Ермолин.

По его словам, Кокурин "отличался от всех, стоял особняком, владел уникальной композицией". "Его манеру очень ценили знатоки - его картины можно увидеть в Третьяковской галерее, в Русском и Пушкинской музеях. Кокурин - один из троицы основателей владимирской школы живописи, наряду с художниками Владимиром Юкиным и Кимом Бритовым. Их уже нет в живых", - сказал художник.

Он добавил, что владимирскую школу живописи отличают жизнелюбие и особый колорит. "Краски: кадмий, красный, оранжевый, желтый цвет, необычайная жизнерадостность. Плюс все это идет от иконописи, и когда у Кокурина спрашивали: "От чего такая радость в твоих картинах?", он улыбался и отвечал: "Как от чего? От иконы", - добавил собеседник агентства.

Валерий Кокурин родился 11 декабря 1930 года во Владимире. Член Союза художников России, лауреат Первой премии ЦК ВЛКСМ, обладатель диплома и золотой медали Российской академии художеств и рядом других наград. Умер 30 июля на 89-м году жизни во Владимире.