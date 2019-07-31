В Московском зоопарке отметили дни рождения китайских панд

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Московский зоопарк в среду отмечает дни рождения двух панд, привезенных в столицу из Китая. Самка большой панды Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг" в Китае, а самец Жуи 31 июля 2016 года в заповеднике Дуцзянъяне. Какие подарки получили панды, и как их поздравили посетители зоопарка, узнал корреспондент ТАСС.

"29 апреля к нам приехала пара больших панд из Китая, и сегодня мы впервые празднуем их дни рождения в Московском зоопарке. Диндин исполнилось два года, Жуи - три года. Мы сделали им подарки - два торта и бамбук в подарочных упаковках, надеемся, что им понравится и они запомнят свой первый день рождения в Московском зоопарке", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, рецепт праздничных тортов для панд разрабатывали зоологи и киперы зоопарка, его согласовывали со специалистами из Китая. Экзотические десерты готовили два дня.

Тортики для панд

Сотрудники зоопарка на глазах у зрителей оставили в открытых вольерах специальное угощение - дорожку из стеблей и корня бамбука, ведущую к трехэтажным ледяным тортам с бамбуковыми перегородками и кусочками яблок и груш. Кроме того, в разных местах вольера для них положили розовые и голубые коробочки с замороженной морковью.

После этого к поздравлениям присоединились посетители зоопарка, волонтеры вместе с юными гостями исполнили для панд песню "С днем рождения тебя" на русском и китайском языках. Предварительно им раздали листовки с текстом песни на китайском языке.

Дождь празднику не помеха

Как рассказала ТАСС одна из гостей мероприятия Наталья, она специально приехала в среду в зоопарк, чтобы попасть на праздник панд. "Я из Подмосковья. Мы решили сегодня приехать в зоопарк, никогда в жизни не видели панд, здорово, что они теперь живут в Московском зоопарке, хорошо, что устраивают такие праздники", - поделилась впечатлениями женщина.

Москвичка Татьяна призналась ТАСС, что больше всего ей понравилось смотреть, как мишки едят бамбук и морковку. "Удивительно, что пришло столько людей, ведь дождь идет. Мне кажется, это было минусом - из-за такого количества желающих посмотреть на панд было невозможно подойти близко к стеклу. Больше всего мне понравилось наблюдать, как медведь идет к еде, как он кушает. Он так смешно жует!" - сказала женщина.

Светлана Акулова сообщила, что сейчас у панд прошел период адаптации после переселения в Москву из Китая. "Мы рады, что наша пара себя великолепно чувствует. Диндин ведет себя как "светская леди", она очень аккуратная и любит внимание. А Жуи - "рубаха-парень", когда посетители подходят к вольеру, он всех осматривает прямо у стекла, еще он любит распаковывать подарки", - сказала она.

Гендиректор добавила, что прохладная дождливая погода точно не могла испортить праздничное настроение пандам, так как в природе они живут в горах, где довольно прохладно и влажный воздух.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Договоренность о передаче Китаем России панд Жуи и Диндин была достигнута во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле 2019 года. Это событие приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Официальная церемония передачи состоялась в Москве 5 июня, ее посетили российский президент и председатель КНР Си Цзиньпин.

Цель передачи панд - 15-летнее совместное исследование путей сохранения животных и способов их возвращения в дикую природу. Для этого необходимо знать, в частности, как адаптировать их рацион, обеспечить возможность размножения и помочь им бороться с болезнями.