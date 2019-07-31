Москва признана лучшим студенческим городом России

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Москва названа лучшим студенческим городом России по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Об этом говорится в распространенном в среду рейтинге QS Best Student Cities Ranking, публикуемом в шестой раз.

Москва расположилась на 34-й строчке списка, что позволило ей стать лучшим городом для студентов не только в РФ, но и среди всех городов Восточной Европы, впереди Праги (35). Российской столице удалось это даже несмотря на то, что она потеряла с прошлого года шесть позиций. Создатели рейтинга объясняют это главным образом снижением индикатора "Активность работодателей". Этот показатель оценивает возможности трудоустройства после окончания учебного заведения и сравнивает зарплату выпускников в городах по всему миру.

Всего же в рейтинге представлены четыре российских города, и трем из них удалось улучшить свои позиции. Это Санкт-Петербург (66 место), Томск (73), Новосибирск (92). Трем указанным городам удалось прибавить в рейтинге десять, одну и четыре позиции соответственно.

Лучшим городом для учебы, согласно рейтингу QS, второй год подряд назван Лондон. Он сумел опередить своих главных конкурентов - Токио (второе место) и Мельбурн (третье место). Как говорится в рейтинге, британская столица осталась лучшим студенческим городом мира благодаря большому количеству рейтинговых университетов, высокой активности работодателей и интернациональности студентов, а также признанию со стороны мирового студенческого сообщества. Эти положительные факторы превысили высокую стоимость проживания в Лондоне.

Остальная первая десятка выглядит следующим образом: Мюнхен (4), Берлин (5), Монреаль (6), Париж (7), Цюрих (8), Сидней (9), Сеул (10).

Города, попавшие в рейтинг, классифицируются в соответствии с несколькими индикаторами: числом рейтинговых университетов, активностью работодателей в найме студентов, финансовой доступностью, качеством жизни и привлекательностью для студентов, а также разнообразием студенческого состава города. В рейтинги были учтены ответы более 87 тыс. нынешних и будущих иностранных студентов.