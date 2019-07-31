Победитель кадрового конкурса возглавила Агентство охраны культурного наследия Дагестана

МАХАЧКАЛА, 31 июля. /ТАСС/. Победительница кадрового конкурса "Мой Дагестан" Заира Мусалову возглавила Агентство по охране культурного наследия Дагестана. Указ об этом подписал глава республики Владимир Васильев, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Сегодня глава Дагестана подписал указ о возложении временного исполнения обязанностей руководителя Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан на первого заместителя руководителя Агентства по охране культурного наследия Дагестана Заиру Мусалову. Она является победительницей конкурса "Мой Дагестан", - сказал собеседник агентства.

Заира Мусалова родилась в 1978 году. До назначения в Агентство по охране культурного наследия республики она работала доцентом кафедры конституционного и муниципального права, заведующей кафедрой общепрофессиональных дисциплин юридического колледжа Дагестанского госуниверситета, добавил представитель пресс-службы.

Прежний руководитель Агентства по охране культурного наследия Заур Кахриманов был назначен в ноябре 2016 года. В 2018 году в отношении Кахриманова возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Агентство по охране культурного наследия в Дагестане было создано в июле 2016 года, ему были переданы функции министерства культуры республики в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Открытый кадровый конкурс "Мой Дагестан", который был призван пополнить кадровый резерв Дагестана талантливыми и амбициозными специалистами, прошел в республике летом 2018 года. Заявки для участия в нем подали более 11,5 тыс. человек со всей России, победителями стали 54 человека, представляющие 6 российских регионов. К настоящему моменту в республике на различные должности назначены более 20 победителей кадрового конкурса "Мой Дагестан".

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