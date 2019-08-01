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В Петербурге умерла заместитель председателя Конституционного суда Ольга Хохрякова

Ей было 70 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Конституционного суда Ольга Хохрякова умерла на 71-м году жизни в Петербурге. Об этом говорится в распространенном судом сообщении.

"Ушла из жизни выдающийся юрист, видный ученый, блестящий педагог и замечательный человек, заместитель председателя Конституционного суда Ольга Сергеевна Хохрякова", - сказано в сообщении.

Свою трудовую биографию Хохрякова начала следователем районной прокуратуры. Позже она была выдвинута на должность судьи Конституционного суда РФ и заняла этот пост в 1994 году. Она также стала заслуженным юристом РФ, автором многочисленных работ по проблемам трудового права и права граждан на социальное обеспечение, конституционного права. Обязанности заместителя председателя КС Хохрякова исполняла последние 11 лет.

"Судьи и сотрудники Конституционного суда РФ выражают соболезнования родным и близким Ольги Хохряковой и скорбят вместе с ними", - сказали в суде. О причинах смерти не сообщается.

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