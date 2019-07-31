В Нидерландах вступает в силу запрет на бурки

ГААГА, 1 августа. /ТАСС/. Так называемый закон о бурках вступает в силу с четверга в Нидерландах. В соответствии с ним под запрет попадает ношение закрывающей лицо одежды в школах, общественном транспорте, больницах и государственных учреждениях. Нарушителям закона грозит штраф в размере €150.

К одежде, попадающей под запрет, в частности, относятся бурка (женское одеяние, похожее на паранджу и полностью закрывающее тело и лицо) и никаб (женский головной убор с узкой прорезью для глаз). Аналогичные правила распространяются на балаклавы (маски, закрывающие лица) и мотоциклетные шлемы. Запрет предписывает государственным служащим и водителям общественного транспорта просить нарушителей открыть лицо или покинуть здание (автобус, трамвай или вагон поезда). В случае отказа к ситуации должна быть привлечена полиция.

Согласно данным голландской прокуратуры, штраф не может быть заменен общественными работам, а его размер может увеличиться, если нарушитель совершил еще какое-либо преступление, например, отказался показывать удостоверение личности или покидать общественное место.

14 лет спустя

Впервые идею о запрете бурок в общественных местах в Нидерландах высказал лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс в 2005 году. Его предложение, вынесенное на рассмотрение депутатов нижней палаты национального парламента, нашло поддержку, однако дальше этого дело не сдвинулось. На повестку дня бурки были поставлены вновь в 2010 году, когда Партия свободы вошла в состав правительства. Вопрос даже был включен в коалиционный план, однако принять закон не удалось в связи с тем, что крайне правые решили выйти из состава коалиции. Наконец, в ноябре 2016 года нижняя палата парламента поддержала соответствующий законопроект, который в июне 2018 года был одобрен и верхней палатой.

Изначально закон должен был вступить в силу 1 июля этого года. Однако вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен перенесла этот срок на месяц по просьбе образовательных учреждений, которые заявили, что могут столкнуться с трудностями, если запрет вступит в силу во время учебного года.

Примечательно, что "закон о бурках" не нашел поддержки у Государственного совета - главного консультационного органа при правительстве по новым законопроектам. По мнению этой организации, в действующем законодательстве уже имеется достаточно положений, требующих от людей показывать лицо, например, в случае проверки документов. Однако власти решили сделать по-своему.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, через три года правительство намерено провести оценку закона. В ее рамках будет исследовано, как выполняется запрет, какие существуют трудности в его соблюдении и как он отразился на жизни общества.

Кого затронет запрет

По разным оценкам, в Нидерландах проживает от 100 до 400 женщин, которые носят бурку или никаб. Как отмечают эксперты, запрет может значительно осложнить их повседневную жизнь, однако произойдет ли это на самом деле, пока остается непонятным.

Так, голландские компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, проинструктировали персонал не следить за соблюдением "закона о бурках", поскольку правоохранительные органы не намерены отдавать приоритетное значение данному вопросу.

"А это значит, что закон просто не будет работать, - отметил официальный представитель Ассоциации общественного транспорта Педро Петерс. - Полиция заявила, что не намерена реагировать на инциденты в поездах, автобусах и метро в течение получаса, как это положено. Мы же не намерены допускать серьезные сбои в работе транспорта".

С учетом этого персоналу указано не отказывать в посадке женщинам, носящим бурку или никаб. "Водитель может, например, спросить женщину, осведомлена ли она о том, что закрывающую лицо одежду нельзя носить в общественном транспорте. Но ей никогда не будет отказано в посадке в автобус или вагон метро", - подчеркнул Петерс.

Он добавил, что женщины, носящие никабы и бурки, никогда не создавали проблем в общественном транспорте. "Когда мы просим их показать удостоверение личности, они всегда это делают и на несколько секунд показывают свое лицо для сверки с фото на документе", - заметил официальный представитель.

Сомнения относительно необходимости данного закона высказывали и руководители ряда крупных голландских городов. Так, мэр Амстердама Фемке Халсема сказала местным СМИ, что считает неподходящим для столицы Нидерландов выдворять кого-то из трамвая за ношение бурки или никаба. При этом она добавила, что предпочтет использовать ограниченные полицейские ресурсы для более важных проблем. Ее заявления подверглись жесткой критике со стороны министров и депутатов национального парламента, однако от своих слов мэр не отказалась. Власти Роттердама и Утрехта также отмечали, что соблюдение закона не будет являться приоритетом.

Кроме того, по мнению многих экспертов, попытки обеспечить соблюдение закона приведут лишь к бесполезной трате денег налогоплательщиков.

О свободе вероисповедания

Достаточно много обсуждений в Нидерландах касалось того, является ли данный закон нарушением права на свободу вероисповедания. Власти считают, что это не так. Однако некоторые партии и организации, защищающие права мусульман в Нидерландах, имеют иную точку зрения.

К ним, в частности, относится умеренная исламистская партия "Нида", которая уже заявила, что готова оплачивать штрафы за женщин, нарушивших "закон о бурке". "Неважно, насколько вера этих людей далека от вашей, каждый волен сам выбирать, какую носить одежду", - подчеркнул представитель политической силы Джемиль Йылмаз. Партия намерена открыть специальный счет, с которого будут оплачиваться штрафы. Если денег не хватит, то "Нида" начнет общественную компанию по сбору средств.

В 2010 году французский предприниматель алжирского происхождения Рашид Некказ предложил оплачивать штрафы за женщин, нарушивших в Европе законы, которые запрещают ношение закрывающей лицо одежды. На эти цели он выделил 1 млн евро. Не так давно он сообщил, что с тех пор им было оплачено чуть более 1,5 тыс. штрафов в восьми европейских странах на общую сумму в €300 тыс.

Йылмаз не скрывает, что был вдохновлен данной инициативой, однако отметил, что не планирует полагаться на деньги Некказа. "Мы считаем, что ответственность лежит на самих Нидерландах, - подчеркнул он. - "Нида" не примет денег из-за рубежа для оплаты штрафов. Это голландская проблема, и я считаю, что сообща мы сами можем решить ее".

Против запрета также высказывались "Международная амнистия" и Нидерландский институт по правам человека. Пока остается неизвестным, будут ли какие-либо организации добиваться отмены закона через суд. В 2014 году Европейский суд по правам человека постановил, что запрет во Франции, который даже чуть строже голландского, не противоречит правам человека. Аналогичное решение было принято инстанцией в прошлом году и относительно запрета, вступившего в силу в Бельгии.