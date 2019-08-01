Эксперты не обнаружили сальмонеллу в образцах еды столичной Healthy Food

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в образцах продуктов питания, которые сдала туда Healthy Food в рамках собственного расследования, сообщил в четверг ТАСС представитель компании.

16 июля стало известно о массовом отравлении сотрудников офисов едой Healthy Food из вендинговых автоматов. Были госпитализированы 37 человек, а всего пострадали более 90. Основным диагнозом стал сальмонеллез. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.

"В тех образцах, которые сдавали мы, не обнаружена [сальмонелла]. Но мы ждем результаты от Роспотребнадзора, так как расследование еще продолжается", - сказал ТАСС представитель Healthy Food.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столицы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 т сырья и готовой продукции.