Третья группа косаток из бухты Средней отправилась к местам выпуска

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Грузовики с третьей группой косаток, содержавшихся в приморской бухте Средней, выдвинулись из центра адаптации в Хабаровский край, где животных выпустят в океан, говорится в распространенном Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщении.

"1 августа стартовал третий этап операции по транспортировке морских животных из бухты Средняя до места их выпуска - мыс Перовского, Сахалинский залив. Три косатки, самец, молодая самка и "вожак" группы - старшая самка - отправятся по проторенному маршруту: Хабаровск - пос. Иннокентьевка - Мыс Перовского. Как и в предыдущие разы, животных перевозят опытные ветеринары, тренеры и специалисты по транспортировке, а также сотрудники ВНИРО и его Тихоокеанского филиала. По оценкам ветврачей косатки готовы к перевозке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты, которые будут сопровождать животных на протяжении всего пути, находясь с ними в транспортировочных ваннах, хорошо знакомы косаткам, что очень важно, чтобы не вызвать у млекопитающих дополнительный стресс.

"Прошлые два выпуска завершились благополучно. Ученые продолжают отслеживать перемещение животных с помощью спутниковых меток. Однако было обнаружено, что даже животные, прожившие бок о бок год, необязательно держатся вместе. Молодая самка из предыдущего выпуска сейчас путешествует отдельно от своих старших товарищей. Все это в очередной раз показывает, насколько индивидуален каждый случай реадаптации и поведения отдельной особи", - говорится в релизе.

В этот раз колонну грузовых авто сопровождают активисты международной общественной организации Гринпис. По словам ее представителя Оганеса Таргуляна, за процессом перевозки будут следить четверо представителей организации.

Транспортировка косаток будет производиться по отработанной логистической схеме: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря. Дорога из бухты Средней до Охотского моря займет пять-шесть дней.