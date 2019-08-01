Жители Перми обнаружили в туалете питона

ПЕРМЬ, 1 августа. /ТАСС/. Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона. Об этом журналистам в четверг рассказал заместитель директора по оперативным вопросам городской службы спасения Павел Хлызов.

"Поступило сообщение от жильца дома о том, что у них в квартире находится какая-то змея. Наши сотрудники выехали и, действительно, оказалось, что в туалетной комнате змея довольно приличных размеров, потом позже оказалось, что это был питон. Как он попал туда, непонятно, через вентиляцию, видимо, через соседей. ", - сказал он.

Хлызов добавил, что питон был сонным и не пытался оказать спасателям сопротивления. Сейчас животное находится в пермском серпентарии.