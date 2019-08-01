Facebook заблокировал 476 аккаунтов из Саудовской Аравии и ОАЭ

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Компания Facebook удалила 476 аккаунтов в одноименной социальной сети и в Instagram за скоординированные действия, за которыми стояли Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе.

"Мы удалили в Facebook 259 аккаунтов, 102 страницы, пять групп, а также 17 аккаунтов Instagram, которые были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, исходившее из ОАЭ и Египта и сосредоточенное на ряде стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, включая Ливию, Судан, Коморские острова, Катар, Турцию, Ливан, Сирию, Иорданию и Марокко", - говорится в сообщении.

Как заключили в Facebook, владельцы блокированных аккаунтов под вымышленными именами размещали и распространяли материалы о причастности Катара и Турции к поддержке террористов, о действиях Ирана в Йемене, о конфликте в Ливии и успехах антитеррористической коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Данные пользователи старались всемерно продвигать контент в интересах ОАЭ.

Одновременно администрация социальной сети удалила в Facebook 217 аккаунтов, 144 страницы, пять групп, а также 31 аккаунт Instagram, которые "были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, исходившее из Саудовской Аравии и сосредоточенное на ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки". Среди таковых названы Катар, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Марокко, Палестина, Ливан и Иордания. Владельца данных акканутов под видом подразделений СМИ распространяли хвалебную информацию о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бен Сальмане Аль Сауде, его программе "Видение-2030", направленной в том числе на уход от углеводородного сырья, и успехах вооруженных сил страны.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете.