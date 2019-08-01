Совет по развитию здравоохранения создадут в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил создать в городе совет по развитию здравоохранения. Это решение стало итогом встречи главы города с главными врачами петербургских поликлиник, сообщил журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Всем понятно, что принимать опрометчивые решения, допустим, сократить койки в какой-то больнице, так не получится. Поэтому [Александр Беглов] попросил создать медицинский совет, дал совсем немного времени на то, чтобы это действительно был рабочий орган, который состоял бы из неангажированных специалистов, которые не тянули бы одеяло на себя. Чтобы когда закономерно в ситуациях происходящего сокращения возникают недовольства, были аргументы сказать, что любое решение выверено и обсуждено с профессионалами", - сказал глава комитета.

Как отмечает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, на встрече также обсуждалась проблема кадрового дефицита. По словам руководителей учреждений здравоохранения, это создает высокую нагрузку на врачей и средний медперсонал, очереди в поликлиниках. Глава города предложил развивать систему поощрения врачей, особенно молодых специалистов. В частности, направить на доплаты средства страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

"В текущем году таких денег в бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования предусмотрено 480 млн рублей. В следующем году в три раза больше. Но есть условие: они выплачиваются только тем медицинским организациям, в которых соблюдается положительный баланс кадрового состава, прирост работающих сотрудников", - пояснил журналистам Лисовец.

На встрече Беглов отметил, что с осени город стал активно решать проблему нехватки поликлиник в районах новостроек. По его словам, в 2019 году строители планируют сдать 25 объектов здравоохранения, 18 из них до конца года начнут прием пациентов. Еще 15 выкупят у частных инвесторов за счет федеральных и городских средств. В общей сложности на это выделено более 1 млрд рублей.