Специалисты назвали опасной для туристов зону в 1 км вокруг вулкана Эбеко на Парамушире

ТАСС, 2 августа. Специалисты Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН назвали опасной для туристов зону в 1 км вокруг извергающегося вулкана Эбеко на острове Парамушир, сообщает в пятницу пресс-служба института.

"Извержение Эбеко активно продолжается, из кратера происходят выбросы вулканических бомб (комков лавы) диаметром до полуметра на высоту 200-300 м и на расстояние до 1 км. Пепловое облако поднимается на 1 км над кромкой кратера. Выбрасываемые вулканические бомбы представляют опасность для туристов, посещающих вулкан. Вулканологи не рекомендуют приближаться к действующему кратеру на расстояние менее 1 км", - говорится в сообщении.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории активного вулканизма ИВиС ДВО РАН Александра Белоусова, которые приводятся в сообщении, извержения Эбеко в историческом периоде были долгосрочными и длились по несколько лет. Поэтому текущее извержение может закончиться в ближайшее время, а может продолжаться еще долго. В районе Эбеко фактически отсутствует система мониторинга, в связи с чем детальное изучение его деятельности, также, как и прогноз дальнейших событий, затруднены, отметил специалист. Сейчас институт разрабатывает многоцелевую программу по изучению вулканизма и сейсмичности для включения в национальный проект "Наука".

Вулкан Эбеко расположен в северной части острова Парамушир Большой Курильской гряды, в 7 км северо-западнее Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Его высота - 1156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.