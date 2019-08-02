Глава Бурятии считает, что дожди в Монголии могут осложнить ситуацию с паводком в регионе

ТАСС, 2 августа. Дожди в Монголии могут привести к росту уровня воды в Селенге - крупнейшей реке, которая впадает в Байкал, что осложнит паводковую обстановку в Бурятии. Об этом сообщил в пятницу глава республики Алексей Цыденов.

"Хотел бы отдельно отметить, что повышается уровень реки Селенги. На сегодняшний день он достаточно высокий. Есть опасение, что и дальнейший рост будет, поскольку в Монголии льют дожди. Поэтому сейчас особое внимание в Улан-Удэ будет тем затопляемым территориям, которые [находятся] в районе Селенги", - приводит слова Цыденова в своем сообщении его пресс-служба.

По данным Бурятского гидрометцентра на 2 августа, уровень воды в Селенге в районе Улан-Удэ составляет 171 см, угрозы подтопления нет.

На прошлой неделе из-за сильных дождей в Бурятии начался паводок. Вода подтопила дороги, дворы и подвалы в четырех районах республики. Отрезанными от внешнего мира остаются села Тохой и Укырчелон, ограничено движение на трех участках местных автодорог. По данным регионального ГУ МЧС, в четверг река Джида подтопила 25 дворов в одноименном селе.

Ранее в Джидинском районе Бурятии из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации.