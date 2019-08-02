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Медведев прибыл на Курилы

Ожидается, что в селе Рейдово глава правительства осмотрит строительные площадки школы и двух жилых домов

ИТУРУП, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

Ожидается, что в селе Рейдово глава правительства осмотрит строительные площадки школы на 135 мест и двух жилых домов общей площадью 3928 квадратных м. Кроме того, предполагается, что Медведев посетит рыбоперерабатывающий завод "Ясный", а также водно-оздоровительный комплекс термальных вод "Жаркие воды".

Последний раз Медведев посещал Итуруп летом 2015 года. Тогда премьер ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский, посетил рыбоперерабатывающий завод "Рейдово" и встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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