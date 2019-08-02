На Хайнане появится тематический парк японского мультипликационного персонажа Hello Kitty

ШАНХАЙ /Китай/, 2 августа. /ТАСС/. Тематический парк развлечений, посвященный культовому японскому мультипликационному персонажу Hello Kitty, в ближайшие годы появится в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщает агентство " Синьхуа ", данный проект планируется запустить к 2024 году.

Соответствующее соглашение было подписано между компанией Sanrio (Shanghai) International Trade, которая обладает правами на данный бренд, и китайской компанией Funde Holding Group. Тематический парк разместится в районе залива Хайтан в популярном у туристов курортном городе Санья.

В комплекс, помимо тематического парка, планируется включить целый ряд объектов, в числе которых отель и торговые площади.

Планируется, что после официального открытия парка его ежегодно будут посещать порядка 2 млн человек, учитывая популярность бренда как в самом Китае, так и за рубежом. Комплекс, как ожидается, привлечет также внимание туристов, поток которых в городе Санья увеличивается с каждым годом.

Власти КНР к 2025 году поставили задачу превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов. В первой половине этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.