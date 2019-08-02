WSJ: токсичные вещества в окурках сигарет представляют угрозу для экологии

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фильтры выкуренных сигарет, в которых накопились различные токсичные вещества, представляют серьезную угрозу для экологии. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на результаты исследования, проведенного в течение одного дня - 15 сентября 2018 года - в более чем 120 странах мира.

В этот день активистами организации Ocean Conservvancy International Coastal Cleanup был произведен подсчет бытовых отходов, обнаруженных на берегах рек и на океанском побережье. Выяснилось, что чаще всего там находили окурки от сигарет с пластиковым фильтром - более 5,5 млн штук. На втором месте оказались обертки от различных продуктов (3,5 млн), пластиковые соломинки (3,2 млн), пластиковые тарелки (1,9 млн) и пластиковые бутылки (1,7 млн).

"Регулирующие органы занимают все более жесткую позицию в отношении загрязнения окружающей среды сигаретными фильтрами, - отметила газета. - Исследования свидетельствуют о том, что окурки, которые часто смывают в городскую канализацию, откуда они попадают в водоемы, могут быть весьма токсичными для рыб".

Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, газета указала, что при разложении сигаретных фильтров в окружающую среду попадает около 7 тыс. различных химических соединений, многие из которых являются ядовитыми.

Уже в августе, по данным газеты, в Колумбусе (штат Огайо) и в Мемфисе (штат Теннесси) появятся специальные рекламные щиты с информацией о том вреде, которые окурки наносят окружающей среде. Рядом с ними будут установлены урны, с тем чтобы приучить курильщиков не сорить на улицах, а избавляться от окурков так, чтобы снизить ущерб для экологии.