Начальника ГИБДД в Ялте уволят за бездействие по нелегальным перевозчикам

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Начальник ГИБДД Ялты будет уволен за бездействие по пресечению нелегальных перевозок в городе. По этой же причине уволена начальник Ялтинского автовокзала, сообщил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов на выездном совещании по проблемным вопросам Ялтинского региона.

30 июля Аксенов потребовал от министерства транспорта республики отстранять от должности и увольнять начальников автостанций, которые не принимают мер по борьбе с нелегальными перевозчиками.

"Ситуация с транспортными перевозками в Ялте отвратительная. Работают [перевозчики] под "черным" флагом, все происходит на глазах должностных лиц… Уволена начальник ялтинской автостанции. Я сегодня переговорил с и.о. министра внутренних дел по Республике Крым Павлом Карандой. Мы договорились о том, что будет уволен начальник ГИБДД Ялты, господин Соболев, за бездействие", - сказал Аксенов.

Ранее Аксенов требовал от Минтранса республики навести порядок в сфере пассажирских перевозок. В начале июля 2019 года уволили гендиректора госпредприятия "Крымавтотранс" Игоря Коробчука, претензии к нему состояли в том, что он не обеспечил борьбу с нелегальными перевозчиками вблизи автостанций региона. 22 июля глава республики анонсировал проведение 50-дневного рейда по выявлению нелегальных перевозчиков.