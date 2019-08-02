Патриарх Кирилл пожертвовал 1 млн руб. пострадавшим от паводка в Приамурье

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перечислил 1 млн рублей из личных сбережений на помощь пострадавшим от наводнения в Приамурье. Деньги будут распределены епархиальной комиссией, сообщается в пятницу на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Владыка от себя лично перечислил миллион рублей на помощь пострадавшим жителям региона. Эти деньги пойдут на помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально-незащищенных нуждающихся решением епархиальной комиссии", - говорится в сообщении сайта.

По информации сайта РПЦ, распоряжение о создании в Благовещенской епархии комиссии для организации помощи пострадавшим от наводнения архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан подписал 1 августа 2019 года.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. На утро 2 августа в регионе подтоплено 39 населенных пунктов, в воде оказались 463 жилых дома, в которых проживают 990 человек. Также подтоплены более 60 участков домов, без электричества остаются 11 населенных пунктов. Эвакуированы 2,5 тыс. человек.